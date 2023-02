Ljubljanska opozicija kljub nesklepčnosti predstavila stališča o kanalu C0

Ljubljana, 6. februarja - Ljubljanska mestna opozicija je na današnji izredni seji kljub nesklepčnosti predstavila stališča proti obstoječemu povezovalnemu projektu kanal C0. Občino so želeli z več sklepi pozvati, naj gradbena dela ustavi in pristopi k alternativni trasi. V Gibanju Svoboda so sklic seje označili za skrajni populizem, saj se projekt izvaja že pet let.