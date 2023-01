Štirje hrvaški pari v Zambiji obtoženi trgovine z otroki

Ndola/Zagreb, 10. januarja - Štirje hrvaški pari, ki so iz DR Kongo nameravali posvojiti štiri otroke, so danes stopili pred sodišče v Zambiji. Na prvi sodni obravnavi so se po obtožnici, ki jim očita kaznivo dejanje poskusa trgovine z otroki, izrekli za nedolžne, poroča hrvaški časnik Večernji list. Osmerico so aretirali minuli mesec, ko so se vračali na Hrvaško.