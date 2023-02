Joker Out za STA: Evrovizijo povezujemo z ljubeznijo in otroškimi spomini

pogovarjala se je Ksenija Brišar

Ljubljana, 7. februarja - Prvi odzivi iz tujine so krasni, doma pa mešani ali prijetno negativni, so člani skupine Joker Out v intervjuju za STA povedali po tem, ko so konec tedna tudi uradno predstavili skladbo Carpe Diem, s katero bodo maja zastopali državo na evrovizijskem tekmovanju v Liverpoolu. Posneli so jo v Hamburgu, tam je nastal tudi njihov album v angleščini.