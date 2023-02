Številne članice EU na območje potresa v Turčiji napotile reševalne ekipe

Bruselj, 6. februarja - Evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič je sporočil, da EU nadaljuje z mobilizacijo reševalcev za pomoč Turčiji po današnjem potresu. Zahvalil se je Bolgariji, Hrvaški, Češki, Franciji, Grčiji, Nizozemski, Poljski in Romuniji, ki so na območje že poslale reševalne ekipe. Pomoč sta ponudili tudi Italija in Madžarska.