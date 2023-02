EU na območje potresa v Turčiji in Siriji že pošilja reševalne ekipe

Bruselj, 6. februarja - EU je po katastrofalnem potresu na jugu Turčije aktivirala svoj mehanizem civilne zaščite in že usklajuje napotitev reševalnih ekip na prizadeto območje, je na Twitterju sporočil evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič. Iz tujine v Turčijo in Sirijo medtem prihajajo izrazi sožalja in napovedi pomoči.