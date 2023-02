Sneg povzroča težave na Balkanu

Atene/Beograd, 5. februarja - Zaradi orkanskega vetra in snežnih neviht so danes v Srbiji zaprte številne ceste, več kot 25.000 ljudi je ostalo brez elektrike. V Črni gori je promet oviran zaradi podrtih dreves, vreme pa botruje številnim težavam tudi v Bosni in Hercegovini, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Hladna vremenska fronta s sneženjem je zajela tudi Grčijo.