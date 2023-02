V Avstriji pod plazom umrl moški

Bregenz/Innsbruck/St. Anton, 4. februarja - Na goratem območju v kraju Kleinwalsertal v avstrijski zvezni deželi Predarlska so danes našli mrtvega moškega, ki so ga iskali od petka zvečer. Kot poroča avstrijska tiskovna agencija APA, je moškega zasul snežni plaz. Iskalna akcija poteka tudi na območju kraja St. Anton am Arlberg na Tirolskem, kjer pogrešajo dve osebi.