Na območju Zelenice se sprožajo snežni plazovi

Tržič, 3. februarja - Zavod za varstvo pred snežnimi plazovi opozarja na nevarnost proženja snežnih plazov na prisojnih pobočjih v visokogorju in sredogorju. Zaradi nevarnosti plazu obiskovalce prosijo, naj se do nadaljnjega izognejo hoji po servisni cesti, ki vodi do Doma na Zelenici, in naj se na tem območju tudi ne zadržujejo v gozdu.