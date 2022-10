Turški novinarji obsojajo predlog zakona o "dezinformacijah"

Ankara, 4. oktobra - Več turških novinarskih združenj in sindikatov je danes predlog zakona, ki uvaja kaznovanje širjenja "dezinformacij", obsodilo kot poskus cenzure turške vlade. Parlament naj bi danes začel obravnavo predloga, ki so ga vložili poslanci vladajoče Stranke za pravičnost in razvoj (AKP) turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana.