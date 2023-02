Pri investicijah v institucionalno varstvo starejših med prioritetami novogradnja doma v Hrastniku

Ljubljana, 4. februarja - Pri investicijah v institucionalno varstvo starejših se pripravlja ali je že v teku več projektov, za katere so bila pridobljena evropska sredstva ali pa jih bo pokril državni proračun. Novogradnja doma v Hrastniku je med prednostnimi nalogami in postopki za njeno uvrstitev v državni proračun so v teku, zagotavlja minister za delo Luka Mesec.