Ptujski dom upokojencev išče dodatne kadre za novo enoto na Žabjaku

Ptuj, 1. februarja - Dom upokojencev Ptuj bo jeseni odprl novo enoto na Žabjaku, kjer bo prostora za 150 stanovalcev in 12 uporabnikov dnevnega varstva. Prostore bodo sicer že maja pričeli koristiti za 20 začasnih namestitev do treh mesecev ter za 12 oseb v dnevnem varstvu. V ta namen zavod že išče dodatne kadre, saj bodo potrebovali med 40 in 50 novih sodelavcev.