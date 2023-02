Avstrija pod pritiskom glede Rusije na zasedanju Ovseja, Moskva vztraja pri udeležbi

Kijev, 3. februarja - Avstrija se je znašla pod pritiskom, naj prepreči udeležbo Rusije na zasedanju parlamentarne skupščine Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse), ki bo 23. in 24. februarja na Dunaju. K temu so Avstrijo v pismu pozvale delegacije 20 držav, tudi Slovenije, poročajo tuje tiskovne agencije. Rusija vztraja pri udeležbi na srečanju.