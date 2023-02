Črnogorska vlada napoveduje velika vlaganja v Bar

Podgorica, 5. februarja - Hoteli s petimi zvezdicami in prihod svetovnih zvezd v Bar so eden od ciljev črnogorske vlade, ki je v doseganje tega cilja pripravljena vložiti do 200 milijonov evrov, je ta teden dejal črnogorski premier Dritan Abazović. Ocenil je, da bi Luka Bar lahko podeseterila dobiček, in dejal, da imajo načrte tudi z Barsko plovidbo.