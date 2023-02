Ljubljana, 3. februarja - Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT opozarja na številne lažne spletne trgovine, predvsem z obutvijo. Od novembra lani so zaznali 40 lažnih spletnih trgovin, vsem pa skupno ime Slovenija ali Ljubljana v naslovu spletne strani in zelo nizke cene artiklov. V večini primerov gre za znane blagovne znamke superg, so izpostavili.