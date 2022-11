Furs opozarja na vedno nova lažna sporočila

V sporočilu prevaranti zavezance obveščajo, da je bila njihova zahteva za samodejno vračilo davka odobrena, ob tem pa jim ponujajo povezavo na spletno stran, kjer lahko zahtevajo vračilo.

O takšnih sporočilih zavezanci Furs obveščajo vsak dan že skoraj dva tedna. Na finančni upravi zato vse zavezance ponovno pozivajo, naj bodo skrajno previdni. Gre za prevaro in lažna sporočila, so poudarili v sporočilu za javnost.

Zavezancem svetujejo, naj sporočila izbrišejo in nikamor ne vpisujejo in ne sporočajo nobenih podatkov. Svoje podatke glede stanja plačil in obveznosti lahko v vsakem trenutku preverijo v Fursovi aplikaciji eDavki, lahko pa pokličejo tudi Fursov klicni center na številko 08 200 1001 (za fizične osebe) in 08 200 1003 (pravne osebe).

Lažna sporočila so vedno novih oblik in vse bolj dodelana tako, da so vizualno vse bolj podobna pravi celostni grafični podobi Fursa. Ta novim sporočilom stalno sledi in o stanju obvešča tudi odzivni center za incidente v informacijskih sistemih organov državne uprave SIGOV-CERT, ki sproti blokira oziroma odstranjuje lažne spletne strani.