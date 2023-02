Ponaredki veliko tveganje za preživetje malih in srednje velikih podjetij

Ljubljana, 3. februarja - Kršitve pravic intelektualne lastnine predstavljajo veliko tveganje za dobičkonosnost in preživetje malih in srednje velikih podjetij, v skupnem poročilu ugotavljajo urad EU za intelektualno lastnino, Evropski observatorij za kršitve pravic intelektualne lastnine in OECD. Ponarejeno blago daleč najpogosteje izvira s Kitajske.