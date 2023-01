Podjetjem za zaščito intelektualne lastnine na voljo 60 milijonov evrov

Bruselj, 23. januarja - Malim in srednje velikim podjetjem s sedežem v EU bo letos za boljšo zaščito intelektualne lastnine na voljo 60 milijonov evrov, so danes sporočili iz Evropske komisije. Podjetja bodo s podporo EU lahko prihranila 1500 evrov za prijavo patenta in 225 evrov za žlahtniteljske pravice, so zapisali.