Nad Severno Ameriko sumljiv balon, ki domnevno vohuni za Kitajsko

Washington/Ottawa, 3. februarja - Ameriško obrambno ministrstvo spremlja sumljiv balon, ki je že več dni v ameriškem zračnem prostoru in naj bi domnevno vohunil za Kitajsko, je v četrtek zvečer sporočil Pentagon. Balon so opazili tudi nad Kanado, kanadske oblasti pa mu sledijo. Kitajska je danes sporočila, da navedbe preverja, in pozvala k mirnosti, poročajo tuje tiskovne agencije.