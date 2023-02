Tedenski pregled - svet od 3. do 9. 2.

Ljubljana, 10. februarja - Območje na turško-sirski meji je prizadel uničujoč potres, ki je terjal preko 20.000 življenj. ZDA so sestrelile kitajski domnevno vohunski balon. Najvišji predstavniki EU so obiskali Kijev, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je bil gost vrha EU v Bruslju, obiskal je tudi London in Pariz.