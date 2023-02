Sodniško društvo umik zakona o začasnem dodatku razume kot začasen zaplet

Ljubljana, 2. februarja - V Slovenskem sodniškem društvu umik predloga zakona o začasnem dodatku sodnikov in državnih tožilcev razumejo kot začasen zaplet, "saj je hitrost včasih slab zakonodajalec". "Sodniki smo v svoji zavezanosti ustavi in zakonu najbolj zainteresirani, da so naše plače in sploh vsi prejemki urejeni brezhibno," so iz društva sporočili za STA.