V društvu tožilcev razočarani nad odločitvijo vlade o umiku zakona o začasnem dodatku

Ljubljana, 2. februarja - V društvu državnih tožilcev so presenečeni in hkrati razočarani nad odločitvijo vlade, da umakne predlog zakona o začasnem dodatku sodnikov in državnih tožilcev iz zakonodajne procedure. Pričakujejo, da je umik zgolj začasen in ga bo vlada v najkrajšem možnem času vrnila v zakonodajni postopek, je za STA zapisal predsednik društva Boštjan Valenčič.