K predlogu zakona o začasnem dodatku sodnikov in tožilcev vloženih več opozicijskih dopolnil

Ljubljana, 1. februarja - K vladnemu predlogu zakona o začasnem dodatku sodnikov in državnih tožilcev, ki je na dnevnem redu četrtkove seje odbora DZ za pravosodje, je vloženih več dopolnil. V NSi bi z dopolnili črtali vse štiri člene predloga, po dopolnilu SDS pa bi do sistemskih sprememb vsi funkcionarji in javni uslužbenci prejeli dodatek 600 evrov bruto mesečno.