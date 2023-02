Papež bo začel tridnevni obisk v Južnem Sudanu

Juba, 3. februarja - Papež Frančišek bo danes končal obisk v Demokratični republiki Kongo in se odpravil še na tridnevni obisk v Južni Sudan. Tudi tam bo, tako kot v DR Kongo, po napovedih posredoval sporočilo miru in sprave, saj obe državi pestijo nepravičnost, revščina, medetnično sovraštvo in spopadi. To bo sicer prvi obisk kakega papeža v Južnem Sudanu.