Papež se odpravlja na preloženi obisk v DR Kongo in Južni Sudan

pripravil Marko Stanojević

Vatikan/Kinšasa/Juba, 29. januarja - Papež Frančišek bo prihodnji teden obiskal Demokratično republiko Kongo in Južni Sudan. Prednostna naloga njegovega petega obiska v Afriki bo posredovati sporočilo miru in sprave, saj državi pestijo nepravičnost, revščina in etnični spopadi, napovedujejo pri svetem sedežu.