EU in OECD: Umrljivost zaradi raka v nekaterih državah EU dvakrat višja kot v drugih

Bruselj, 2. februarja - Med državami EU, Islandijo in Norveško obstajajo velike razlike v stopnji umrljivosti zaradi raka, saj je v nekaterih državah do dvakrat višja kot v drugih, ugotavljajo v poročilu o neenakosti pri rakavih obolenjih, ki sta ga pripravili Evropska komisija in Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD).