EU v spodbujanje raziskav, diagnostike in zdravljenja raka

Bruselj, 23. januarja - Evropska komisija je danes objavila načrt za spodbujanje raziskav, diagnostike in zdravljenja rakavih obolenj. To želijo doseči z izboljšanjem dostopa do zbirk podatkov o rakavih obolenjih. Znanstveniki bodo tako dobili dostop do predvidoma 100.000 anonimiziranih rentgenskih posnetkov raka, ki jih bodo analizirali tudi s pomočjo umetne inteligence.