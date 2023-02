Gorenjski muzej ob 70-letnici odpira dve razstavi

Kranj, 2. februarja - Gorenjski muzej letos praznuje 70 let delovanja. Ob tem jubileju in ob slovenskem kulturnem prazniku bodo drevi ob 18. uri v Prešernovi hiši v Kranju odprli razstavo z naslovom Začetki Gorenjskega muzeja in predstavljanje Prešernovih nagrajencev, 8. februarja pa bodo v gradu Khislstein odprli še razstavo Mi ne hranimo v oblaku.