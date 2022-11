V Kranju razstava o 20 letih evra kot valute in 15 letih evra v Sloveniji

Kranj, 9. novembra - Gorenjski muzej drevi ob 18. uri v Prešernovi hiši v Kranju odpira razstavo Numizmatičnega društva Slovenije, posvečeno dvajsetletnici uvedbe evrske gotovine in petnajstletnici uvedbe evra v Sloveniji. Razstava z naslovom 20 let evra kot valute in 15 let evra v Sloveniji bo v Kranju na ogled do 1. decembra.