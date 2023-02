V Zidanem Mostu predvidoma v soboto dvig transformatorja

Zidani Most, 1. februarja - Potem ko se je v začetku januarja na železniško progo v Zidanem Mostu prevrnila transformatorska postaja, bodo delavci predvidoma ta konec tedna opravili dvig 380 ton težkega transformatorja. Posledično so v železniškem prometu v soboto predvidene manjše zamude na relaciji Trbovlje-Sevnica-Trbovlje, so danes sporočili s Slovenskih železnic.