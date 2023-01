Iniciativa Glas upokojencev Slovenije za boljši položaj upokojencev

Ljubljana, 18. januarja - Ljudska iniciativa Glas upokojencev Slovenije meni, da življenje upokojencev, zlasti tistih z nižjimi pokojninami, postaja zaradi vedno hujše draginje in vedno slabše dostopnosti do zdravstvenih storitev čedalje težje. Glede na to so pripravili več zahtev, med njimi za višje pokojnine, o katerih se želijo pogajati z vlado.