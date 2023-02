Cene nepremičnin v Avstriji tudi lani navzgor

Dunaj, 4. februarja - Cene nepremičnin v Avstriji so se tudi lani v povprečju zvišale. Najvišjo rast so zabeležili v okrajih Celovec-dežela (+39,1 odstotka), Hollabrunn (+36,5 odstotka) in Beljak (+28,8 odstotka). Cene so bile tudi tokrat daleč najvišje v dunajskem prvem okraju, kjer so v povprečju dosegle 15.866 evrov za kvadratni meter.