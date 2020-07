Cene nepremičnin in najemnine v Avstriji lani znova porasle

Dunaj, 12. julija - Cene nepremičnin in najemnine so v Avstriji lani znova porasle. Najbolj so se podražila zazidljiva zemljišča, ki so bila v primerjavi z letom 2018 v povprečju dražja za šest odstotkov. Sledila so rabljena stanovanja s povprečno 3,9-odstotno rastjo cen. Najemnine so se v povprečju zvišale za tri odstotke.