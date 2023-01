Vlada potrdila predlog zakona o začasni določitvi dodatka pravosodnim funkcionarjem

Ljubljana, 30. januarja - Vlada je na današnji dopisni seji določila besedilo predloga zakona o začasnem dodatku sodnikov in državnih tožilcev. Pravosodni funkcionarji bodo tako v skladu z zakonom od 1. januarja do uveljavitve reforme plačnega sistem v javnem sektorju, vendar najdlje do konca leta 2023, prejemali mesečni dodatek v višini 600 evrov bruto.