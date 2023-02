V Veliki Britaniji poteka največja stavka v zadnjem desetletju

London, 1. februarja - V Veliki Britaniji danes poteka največja stavka v zadnjem desetletju, ki naj bi se je po napovedih organizatorjev udeležilo okoli pol milijona ljudi. Sedem sindikatov zaposlenih v javnem sektorju jo je pripravilo zaradi nezadovoljstva s plačami in delovnimi pogoji. Stavka je prizadela šole in univerze ter železniški in avtobusni promet.