Ustanovljena konfederacija sindikatov Glosa-Zasuk

Ljubljana, 1. februarja - Sindikat za ustvarjalnost in kulturo Zasuk se pridružuje sindikatu Glosa. Kot so sporočili, bo Zasuk še naprej deloval avtonomno kot samostojni sindikat, s podpisom pogodbe z Gloso pa vstopa pod okrilje Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in bo tako lahko sodeloval v kolektivnih pogajanjih s pristojnimi organi.