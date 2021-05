Sindikat Glosa pozval k takojšnji sprostitvi koncertov in drugih prireditev

Ljubljana, 14. maja - Sindikat kulture in narave - Glosa je v odprtem pismu pozval vlado, ministrstvo za kulturo ter Državni zbor in Državni svet k takojšnji sprostitvi koncertov in drugih prireditev tako znotraj kot na prostem. Po njegovem mnenju bi se to moralo zgoditi "brez pogojevanj in privilegiranj testirancev, prebolevnikov in cepljencev".