Primorske novice o vojaški suverenosti in zmogljivosti (1. 2.)

Koper, 31. januarja - Danijel Cek v komentarju Gospodarji na kopnem in morju naše morje varujemo. Vsaj simbolično. piše o stanju slovenske vojaške suverenosti in zmogljivosti. Avtor meni, da je v podobnem stanju, kot je naš edini mornariški divizion, tudi naša vojaška zmogljivost, s sicer usposobljenimi strokovnjaki, vendar majhna in v širšem prostoru skoraj neznatna.