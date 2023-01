Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (31. 1.)

Ljubljana, 31. januarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o najslabšem rezultatu na indeksu zaznave korupcije Transparency International za Slovenijo doslej, kjer je Ljubljana zbrala 56 točk in se uvrstila na 41. mesto med 180 državami. Poročale so tudi o uveljavitvi sprememb družinskega zakonika, ki vsem parom omogoča zakonsko zvezo.