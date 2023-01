Od danes na Vrhniki izvajajo presejalni program Dora

Vrhnika, 31. januarja - Danes so na Vrhniki v mobilni enoti začeli izvajati presejalni program za zgodnje odkrivanje raka dojk Dora, ki je namenjen prebivalkam Vrhnike in občin Borovnica, Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, Log-Dragomer in Logatec. Na slikanje bodo povabili 6000 žensk, ki jim svetujejo, naj se udeležijo mamografije in tako raka odkrijejo na začetni stopnji.