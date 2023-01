Mladi zdravniki pogrešajo jasno in glasno obsodbo nasilja nad zdravstvenimi delavci

Ljubljana, 31. januarja - Mladi zdravniki Slovenije so zgroženi nad komentarji pod objavami o nasilnem dogodku, ki se je v Splošni bolnišnici Celje zgodil prejšnjo sredo. "Pogrešamo jasno in glasno obsodbo nasilja nad zdravstvenimi delavci s strani vodilnih politikov in medijev!" so zapisali v današnji objavi na družbenem omrežju Facebook.