Zdravniška zbornica: Varnost zdravstvenega osebja predpogoj za kakovostno obravnavo bolnikov

Ljubljana, 27. januarja - Zdravniška zbornica Slovenije je pretresena nad incidentom, ki se je zgodil v Splošni bolnišnici Celje, ko je pacient napadel in poškodoval tamkajšnje medicinsko osebje. "Varnost zdravnikov in zobozdravnikov je hkrati tudi predpogoj za ustrezno in kakovostno obravnavo pacientov," so izpostavili v današnjem sporočilu za javnost.