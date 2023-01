KPK: Padec na indeksu korupcije kaže na nujnost sprememb

Ljubljana, 31. januarja - Rekordno nizka ocena Slovenije na indeksu zaznave korupcije (CPI) kaže na to, da je čas za spremembe, preiti je treba od besed k dejanjem, so v Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) komentirali poročilo nevladne organizacije Transparency International. V KPK poudarjajo, da je treba prevetriti zakonodajo in določiti sankcije za kršitelje.