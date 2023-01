Slovenija na indeksu zaznave korupcije najslabše doslej

Ljubljana, 31. januarja - Slovenija je v lanskem letu na indeksu zaznave korupcije (CPI) ponovno nazadovala in dosegla zgodovinsko dno, ugotavljajo v nevladni mednarodni organizaciji Transparency International. Lani je država nazadovala za eno točko in se s 56 točkami uvrstila na enako mesto kot Italija, Gruzija in Češka.