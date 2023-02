Ob stoletnici Bučarjevega rojstva simpozij o njegovem življenju in delu ter slovesnost v DZ

Ljubljana, 2. februarja - Na današnji dan mineva sto let od rojstva enega ključnih politikov slovenske osamosvojitve Franceta Bučarja. Obletnico obeležujejo v različnih ustanovah. Slovenska matica danes pripravlja simpozij o Bučarjevem življenju in delu. Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič bo k Bučarjevemu kipu položila cvetje, v DZ so pripravili priložnostno razstavo.