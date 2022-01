KPK slabša ocena Slovenije na indeksu korupcije ne preseneča

Ljubljana, 25. januarja - Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) ni preseneča, da se je Slovenija v indeksu zaznave korupcije za leto 2021, ki ga je objavil Transparency International, odrezala najslabše po letu 2013. "Rezultat odraža to, na kar na komisiji že ves čas opozarjamo - da je razkorak med teorijo in prakso v preprečevanju korupcije prevelik," so zapisali.