Finance o višini plač in najemnin (31. 1.)

Ljubljana, 30. januarja - Rok Pikon v komentarju Absolutno prenizke plače in nore najemnine piše o oceni ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca, da so pri nas najemnine "nore" in plače "absolutno prenizke". Najemnine in plače so resda oblikovane precej tržno, a sedanja vlada je razmere poslabšala in otežila reševanje stanovanjskega problema za mlade, meni avtor.