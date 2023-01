Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (30. 1.)

Ljubljana, 30. januarja - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o tem, da so slovenski varnostni organi decembra lani pridržali tuja državljana, ki naj bi bila ruska vohuna. Osumljencema grozi do osem let zapora, zunanja ministrica Tanja Fajon pa je zadevo označila za resno in mednarodno odmevno. Poročale so še o slovenski pobudi o reviziji direktive o medu.