Papež začenja preloženi obisk v DR Kongo in Južnem Sudanu

Kinšasa/Juba, 31. januarja - Papež Frančišek danes začenja obisk v Demokratični republiki Kongo in Južnem Sudanu. Med petim obiskom v Afriki želi posredovati sporočilo miru in sprave, saj državi pestijo nepravičnost, revščina in etnični spopadi. Poglavar katoliške cerkve obisk začenja v Kinšasi, kjer bo ostal tri dni, od tam pa se bo odpravil v Jubo.