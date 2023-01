Organizatorji naposled upajo na ugodnejše vremenske razmere za izvedbo licitacije lesa

Slovenj Gradec, 30. januarja - Organizatorji vsakoletne licitacije vrednejšega lesa na Koroškem se doslej še nikoli niso srečevali s tako neugodnimi vremenskimi razmerami kot letos. Ponovno so morali prestaviti roke izvedbe licitacije in šele danes so na razstavni prostor za hlodovino spustili prvi kamion. Upajo, da bodo razmere v naslednjih dveh tednih dopuščale dovoz hlodov.