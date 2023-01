Zaradi razmočenega terena prestavljeni roki letošnje licitacije lesa na Koroškem

Slovenj Gradec, 17. januarja - Organizatorji letošnje 17. licitacije vrednejšega lesa na Koroškem so zaradi izredno razmočenega terena začasno ustavili dovoz hlodovine na za to predvideno lokacijo ob glavni cesti Slovenj Gradec-Podgorje. Hkrati so prestavili tudi sprva predvidene roke za izvedbo licitacije. Medtem je zanimanja tako prodajalcev kot kupcev veliko.